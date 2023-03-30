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Нью-Йорк розділив перше місце у рейтингу провідних світових фінансових центрів із Лондонським Сіті
11:42 30.03.2023 |
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт, опублікований Корпорацією Лондонського Сіті (City of London Corp).
Дослідження, яке порівнює конкурентоспроможність фінансових центрів за 95 показниками, показало, що інші центри, такі як Франкфурт і Париж, також підвищували свою привабливість швидшими темпами, ніж Лондон, чия оцінка зросла лише на один пункт.
"Наша конкурентна перевага під загрозою", - сказав голова правління Корпорації Лондонського Сіті Кріс Гейворд. "Необхідний довгостроковий план стимулювання зростання у секторі фінансових і професійних послуг".
Так, дедалі менше компаній обирають лістинг у Лондоні, тоді як існуючі фірми виходять з його фондової біржі попри зміни в правилах.
Корпорація Лондонського Сіті закликала уряд дослідити, як переконати швидкозростаючі галузі "починати діяльність, залишатися і масштабуватися у Британії". Ще одним пріоритетом є забезпечення того, щоб Британія продовжувала залучати іноземні таланти, оскільки іноземні працівники наразі складають 40% робочої сили Сіті.
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