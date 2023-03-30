З точністю до 90%. У Японії навчили штучний інтелект виявляти міни у землі

Порівняння між зоною поховання шахти, передбаченою ШІ (червоні кружечки), і фактичним місцем поховання (жовто-зелені точки)

Японська компанія NEC навчила штучний інтелект визначати місця розташування протипіхотних та протитанкових мін у землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NEC.

Спеціальне програмне забезпечення за наявності всіх необхідних даних може передбачити райони розташування мін з точністю близько 90%. Ця робота проводилась у рамках спільного проекту з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, який розпочався у червні 2021 року.

Для цього проекту NEC отримав від МКЧХ відкриті дані, такі як географічна та геологічна інформація, дані про місцезнаходження житла та важливих будівель, а також звіти мешканців. Потім штучний інтелект NEC вибрав та проаналізував інформацію, щоб передбачити області з високою ймовірністю наземних мін.

В результаті сапери зможуть швидше та з меншими витратами обстежити великі площі. Використовуючи штучний інтелект для сортування цих даних та інформації, фахівці можуть зосередитися на прийнятті рішень про те, де проводити розмінування найефективнішим способом.

У майбутньому система також включатиме нові джерела даних, такі як дистанційне зондування (наприклад, дані, зібрані з дронів та супутників), для подальшого підвищення швидкості та точності прогнозів.

На малюнку зеленим відображено зони з мінами, а червоним - результат аналітичної роботи програмного забезпечення.