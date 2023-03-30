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АНАЛІТИКА

США мають намір згорнути створення гіперзвукової ракети спільно з Lockheed Martin

 

ВПС США мають намір згорнути програму створення гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A корпорації Lockheed Martin.

Про це заявив помічник міністра ВПС США із закупівель Ендрю Хантер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"ВПС в даний час не мають наміру проводити подальші закупівлі ракет AGM-183A, хоча вони проведуть два додаткові дослідні пуски для збору важливих даних", - заявив Хантер.

За даними ЗМІ, раніше цього тижня пройшло невдале випробування ракети, під час якого військові втратили зв'язок із нею. Раніше міністр ВПС США Френк Кендал під час виступу в одному з комітетів Конгресу США назвав невдалими останні випробування AGM-183A.

За його словами, американські військові бачать велику перспективу використання ракет від Raytheon і мають намір готувати її серійне виробництво.

Раніше президент США Джо Байден застосував закон про оборонне виробництво з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї.

Нагадаємо, що США провели перше випробування бойового прототипу гіперзвукової ракети.

Також раніше повідомлялося, що ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний з установкою на есмінці гіперзвукової зброї.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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