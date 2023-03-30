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США мають намір згорнути створення гіперзвукової ракети спільно з Lockheed Martin
08:58 30.03.2023 |
ВПС США мають намір згорнути програму створення гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A корпорації Lockheed Martin.
Про це заявив помічник міністра ВПС США із закупівель Ендрю Хантер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"ВПС в даний час не мають наміру проводити подальші закупівлі ракет AGM-183A, хоча вони проведуть два додаткові дослідні пуски для збору важливих даних", - заявив Хантер.
За даними ЗМІ, раніше цього тижня пройшло невдале випробування ракети, під час якого військові втратили зв'язок із нею. Раніше міністр ВПС США Френк Кендал під час виступу в одному з комітетів Конгресу США назвав невдалими останні випробування AGM-183A.
За його словами, американські військові бачать велику перспективу використання ракет від Raytheon і мають намір готувати її серійне виробництво.
Раніше президент США Джо Байден застосував закон про оборонне виробництво з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї.
Нагадаємо, що США провели перше випробування бойового прототипу гіперзвукової ракети.
Також раніше повідомлялося, що ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов'язаний з установкою на есмінці гіперзвукової зброї.
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