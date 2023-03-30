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Молдова модернізує дві ділянки залізниці для обслуговування українських експортних перевезень
08:46 30.03.2023 |
Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив антикризовий кредит у розмірі 23 млн євро, який молдовська залізниця CFM використовуватиме для часткового фінансування модернізації двох ділянок залізниці для використання українськими транзитними перевезеннями.
Як пише Railway Supply, загальна вартість робіт зі збільшення пропускної спроможності та зняття обмежень швидкості між Кишиневом і Кайнаром та між Окницею і Унгень на румунському кордоні оцінюється в 71 млн євро.
Європейський Союз має надати 20 млн євро, а уряд Молдови - 28 млн євро.
Мета полягає в тому, щоб полегшити транспортування вантажів залізницею, а не автомобільним транспортом з України до ЄС через Молдову, забезпечивши продовольчу безпеку і поліпшивши доступ українського експорту до румунського чорноморського порту Констанца, а також до портів Галац, Рені, Ісмаїл і Джурджулешть, які в сукупності здатні задовольнити значну частину експортних потреб України.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що схвалені урядом зміни до міжурядової угоди між Україною та Молдовою щодо роботи залізничного транспорту дозволять налагодити пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені (Одеська область) та максимально використати потенціал дунайських портів.
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