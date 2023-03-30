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АНАЛІТИКА

Путін може відвідати Туреччину в квітні - Ердоган

 

Президент Росії Владімір Путін може відвідати Туреччину 27 квітня для відкриття атомної електростанції "Аккую", яку будував "Росатом".

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган в інтервʼю кільком турецьким ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган сказав, що Туреччина 27 квітня відкриє свою першу атомну електростанцію. На церемонію, за його словами, може приїхати президент Росії, оскільки в будівництві брав участь "Росатом". Також розглядають варіант, що Путін візьме участь у заході онлайн.

"27 квітня, можливо, Путін приїде, або ми сконтактуємо разом через онлайн-систему, і ми зробимо перший крок Аккую, з божою допомогою", - сказав Ердоган.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за звинуваченням у незаконних депортаціях українських дітей. Однак Путіну не загрожує арешт в Туреччині, оскільки країна не ратифікувала Римський статут, який зобов'язує затримати президента Росії.

У суботу в Кремлі повідомили , що Путін і Ердоган під час телефонної розмови обговорили реалізацію спільних стратегічних проєктів в енергетичній сфері, включаючи будівництво АЕС "Аккую".
 

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