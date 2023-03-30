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АНАЛІТИКА

Швейцарія приєдналась до десятого пакета санкцій ЄС проти Росії

 

Федеральна рада Швейцарії в середу ухвалила рішення запровадити проти Росії санкції, що відповідають десятому пакету економічних обмежень Європейського Союзу - вони набувають чинності відсьогодні ввечері.

Про це йдеться в повідомленні швейцарської влади, яке цитує "Європейська правда".

Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України 25 лютого, і вже 1 березня департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії в межах своєї компетенції додав до санкційного списку близько 120 фізичних та юридичних осіб РФ.

Нинішнім рішенням Федеральна рада Швейцарії приєднується до решти заходів десятого пакета санкцій. Вони передбачають заборону громадянам Росії входити до складу керівних органів компаній, що керують об'єктами критичної інфраструктури, а також подальші санкції щодо товарів.

Зокрема, вводяться нові заборони та обмеження на різні види експорту, зокрема товари подвійного призначення, оборонного й промислового секторів, а також товари, що використовуються в авіаційній та аерокосмічній галузях.

Окремо швейцарська влада вирішила дозволити переказ коштів фізичним і юридичним особам, що потрапили під санкції, якщо це буде визнано необхідним для захисту інтересів Швейцарії. Цей крок викликала необхідність запобігти потраплянню акцій двох швейцарських компаній, Sulzer і medmix AG, у власність двох російських банків, що перебувають під санкціями.

Швейцарія раніше послідовно приєднувалась до всіх санкцій Європейського Союзу проти Росії, пояснюючи, що це не суперечить принципу її нейтралітету.
 

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