Держборг Німеччини зріс до рекордного рівня

Державний борг Німеччини зріс до рекордного рівня. На кінець 2022 року заборгованість федерального, земельних і муніципальних бюджетів, а також фондів соціального страхування становила загалом близько 237 мільярдів євро. Порівняно з 2021 роком заборгованість зросла на два відсотки.

Як повідомило в середу, 29 березня, федеральне статистичне відомство, у перерахунку на одного мешканця Німеччини загальна сума державної заборгованості становить 28155 євро. Рік тому це було 27922 євро.

Причини рекордного держборгу ФРН

Федеральна заборгованість у порівнянні з 2021 роком зросла на 4,6 відсотка. Це сталося насамперед через енергетичну кризу та необхідність підвищеного фінансування у зв'язку з пандемією COVID-19.

Тим часом на земельному рівні заборгованість знизилась на п'ять відсотків. Позитивну динаміку продемонстрували майже всі землі, за винятком Саксонії-Ангальт.

Борги муніципальних бюджетів зросли за рік на 4,4 відсотка.