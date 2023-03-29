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АНАЛІТИКА

Уряд Росії скасував обмеження на використання коштів з резервного фонду

 

Уряд Росії скасував обмеження на інвестування коштів створеного під керівництвом Владіміра Путіна Фонду національного добробуту (ФНБ), які залежали від його ліквідної частини.

Згідно з постановою уряду, опублікованою на офіційному порталі правової інформації, дія цих обмежень припиняється до 1 січня 2024 року, пише російський "Коммерсант".

Зараз інвестиції з ФНБ можливі в інфраструктурні проєкти, якщо ліквідна частина фонду перевищує 7% ВВП, а інші активи - від 10% ВВП.

Уряд РФ планує цього року витратити 2,2 трильйона рублів коштів ФНБ на фінансування пріоритетних проєктів, у тому числі 1,7 трлн рублів - на інфраструктурні проєкти, ще 0,5 трлн рублів передбачено на нтикризові витрати.

Крім того, Росія витрачатиме кошти ФНБ на фінансування дефіциту федерального бюджету, планується, що для цього витратять 2,9 трлн рублів у 2023 році та 1,6 трлн рублів у 2024 році.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд. Водночас міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що ліквідна частина Фонду національного добробуту становить близько 6 трильйонів рублів.

Станом на початок 2022 року обсяг ФРБ РФ становив 13,57 трильйона рублів або $182,59 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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