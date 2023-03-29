Фінансові новини
- |
- 29.03.23
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чарльз ІІІ прибув у Німеччину з першим закордонним візитом у статусі монарха
17:43 29.03.2023 |
Король Великобританії Чарльз ІІІ у середу, 29 березня, прибув до Німеччини з першим державним закордонним візитом у статусі монарха. В аеропорту Берлін-Бранденбург Чарльза та його дружину, королеву-консорта Каміллу, зустріли німецькі офіційні особи.
З аеропорту вони вирушили до Бранденбурзьких воріт для церемонії зустрічі з військовими почестями. Чарльз став першим державним гостем, якого зустрічали з такими почестями біля цієї пам'ятки, зазначає німецька інформаційна агенція dpa.
Люди, які хотіли побачити церемонію, почали збиратися на Паризькій площі перед Бранденбурзькими воротами ще зранку, а до полудня в черзі вишикувалися вже сотні. Доступ до площі обмежує поліція. Туди після перевірки допустили близько півтори тисячі глядачів. Для забезпечення безпеки у Берліні чергують близько 900 поліцейських.
Додаткові заходи безпеки були запроваджені і біля готелю Adlon біля Бранденбурзьких воріт, у якому зупинилося королівське подружжя. Територія навколо готелю охороняється, кілька станцій громадського транспорту поблизу Паризької площі сьогодні закриті, а автобуси та автомобілі об'їжджають цю частину міста.
Після заходу біля Бранденбурзьких воріт Чарльз ІІІ зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) в його резиденції, палаці Бельвю. Там вони проведуть переговори про енергетичний перехід та сталий розвиток. Увечері Штайнмаєр проведе державний бенкет на честь Чарльза, на який запрошені близько 130 гостей.
У Німеччині Чарльз ІІІ зустрінеться з біженцями з України
Візит Чарльза до Німеччини триватиме три дні. Ця поїздка розглядається як новий початок у партнерстві між Німеччиною та Великобританією після Brexit (вихід Сполученого королівства з Європейського Союзу. - Ред.).
У четвер, 30 березня, британський монарх має виступити перед німецькими парламентарями в Бундестазі. Також цього дня він зустрінеться з українцями, які врятувалися у Німеччині від війни, розв'язаної Росією, та живуть зараз у колишньому берлінському аеропорті Тегель.
У п'ятницю, 31 березня, Чарльз поїде до Гамбурга на швидкісному поїзді Deutsche Bahn. Він відвідає пам'ятник Kindertransport, встановлений як нагадування про спроби вивезти єврейських дітей з нацистської Німеччини та доставити їх до Великобританії під час Голокосту. Потім Чарльз планує покласти вінок до руїн церкви Святого Миколая, яка була значно зруйнована бомбардуваннями союзників під час Другої світової війни, а зараз є центральним меморіалом Гамбурга жертвам нацистського режиму.
Перед візитом до Німеччини Чарльз планував здійснити триденний візит у Францію. Втім, поїздку короля Великобританії відклали на тлі заклику французьких профспілок до проведення ще одного дня загальнонаціональних страйків і демонстрацій через підвищення пенсійного віку в країні, який припадав на час візиту монарха.
Нагадаємо, що офіційна церемонія коронації Чарльза відбудеться 6 травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому ордер на арешт Путіна видали саме за підозрою у депортації українських дітей
|Держдеп США підтримав «гібридний трибунал» щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
|Путін розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Чим це загрожує Україні та світу
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд Німеччини запустив Платформу відновлення України
|Держборг Німеччини зріс до рекордного рівня
|Стало відомо, що за об’єкт виявила Данія біля зруйнованого «Північного потоку»
|Уряд Росії скасував обмеження на використання коштів з резервного фонду
|Мандрівник Бер Гріллз став британським амбасадором ініціативи United24 на підтримку України - Зеленський
|Чарльз ІІІ прибув у Німеччину з першим закордонним візитом у статусі монарха
Бізнес
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
|Nokia стала резидентом Дія.City
|Маск спростував мільярдні інвестиції Саудівської Аравії та ОАЕ в SpaceX
|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
|Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри