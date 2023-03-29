Фінансові новини
- |
- 29.03.23
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС створює спецорган для контролю за виконанням санкцій проти РФ
15:59 29.03.2023 |
Європейська комісія готується запустити проєкт із дев'ятьма державами-членами для виявлення прогалин у режимі санкцій проти Росії та покращення координації між національними урядами під час застосування санкцій. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційних представників Євросоюзу.
Проєкт стане основою для створення нового органу ЄС щодо координації нагляду за санкціями, уточнили джерела. У проєкті беруть участь Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія.
Новий проєкт діятиме протягом двох років, починаючи приблизно з червня. Група складе мапу організацій, відповідальних за заморожування активів, врахує передовий досвід та покращить реалізацію заходів щодо дотримання санкцій.
Єврокомісія надасть експертну оцінку своєї групи фінансових фахівців та покриє витрати на додаткову підтримку з боку Ради Європи.
Проєкт є частиною Інструменту технічної підтримки (TSI), запущеного Єврокомісією для підтримки держав-членів у реалізації ключових реформ та політичних ініціатив. Інструмент заснований з ініціативи трьох держав-членів та запропонований Чехією під час головування країни в ЄС минулого року.
"Щоб зміцнити солідарність з Україною та ефективніше використовувати наш набір інструментів, TSI підтримуватиме держави-члени в реалізації санкцій проти Росії", - цитує агентство заяву Єврокомісії.
За словами джерел агентства, велика група держав-членів ЄС виявила інтерес до нової ініціативи, але лише дев'ять країн вирішили брати активну участь у проєкті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому ордер на арешт Путіна видали саме за підозрою у депортації українських дітей
|Держдеп США підтримав «гібридний трибунал» щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
|Путін розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Чим це загрожує Україні та світу
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд Німеччини запустив Платформу відновлення України
|Держборг Німеччини зріс до рекордного рівня
|Стало відомо, що за об’єкт виявила Данія біля зруйнованого «Північного потоку»
|Уряд Росії скасував обмеження на використання коштів з резервного фонду
|Мандрівник Бер Гріллз став британським амбасадором ініціативи United24 на підтримку України - Зеленський
|Чарльз ІІІ прибув у Німеччину з першим закордонним візитом у статусі монарха
Бізнес
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
|Nokia стала резидентом Дія.City
|Маск спростував мільярдні інвестиції Саудівської Аравії та ОАЕ в SpaceX
|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
|Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри