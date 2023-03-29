ЄС створює спецорган для контролю за виконанням санкцій проти РФ

Європейська комісія готується запустити проєкт із дев'ятьма державами-членами для виявлення прогалин у режимі санкцій проти Росії та покращення координації між національними урядами під час застосування санкцій. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційних представників Євросоюзу.

Проєкт стане основою для створення нового органу ЄС щодо координації нагляду за санкціями, уточнили джерела. У проєкті беруть участь Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія.

Новий проєкт діятиме протягом двох років, починаючи приблизно з червня. Група складе мапу організацій, відповідальних за заморожування активів, врахує передовий досвід та покращить реалізацію заходів щодо дотримання санкцій.

Єврокомісія надасть експертну оцінку своєї групи фінансових фахівців та покриє витрати на додаткову підтримку з боку Ради Європи.

Проєкт є частиною Інструменту технічної підтримки (TSI), запущеного Єврокомісією для підтримки держав-членів у реалізації ключових реформ та політичних ініціатив. Інструмент заснований з ініціативи трьох держав-членів та запропонований Чехією під час головування країни в ЄС минулого року.

"Щоб зміцнити солідарність з Україною та ефективніше використовувати наш набір інструментів, TSI підтримуватиме держави-члени в реалізації санкцій проти Росії", - цитує агентство заяву Єврокомісії.

За словами джерел агентства, велика група держав-членів ЄС виявила інтерес до нової ініціативи, але лише дев'ять країн вирішили брати активну участь у проєкті.