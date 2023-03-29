«Тримайся подалі»: Амстердам розпочав кампанію проти туристів, які приїжджають заради барів і наркотиків

Міська влада Амстердаму запустила онлайн-кампанію Stay Away ("Тримайся подалі"), спрямована на туристів, які приїжджають виключно заради розваг з алкоголем та наркотиками.

Про це йдеться у заяві міської ради, пише "Європейська правда".

Кампанія стартує цього тижня і спочатку буде спрямована на британських чоловіків у віці від 18 до 35 років. Протягом року до неї також додадуться потенційно неспокійні відвідувачі з Нідерландів та інших країн ЄС.

"Відвідувачі, які хочуть приїхати до Амстердама, щоб розважитися, готуються до цього в Інтернеті за допомогою різних пошукових запитів. Наприклад, якщо вони шукають "парубочий вечір в Амстердамі", "дешевий готель в Амстердамі" або "обхід пабів в Амстердамі", вони побачать попереджувальну рекламу", - йдеться у повідомленні.

Реклама показує ризики та наслідки надмірного вживання алкоголю та наркотиків: штрафи, арешт, судимість, госпіталізація та шкода здоров'ю.

Цього місяця також розпочнеться кампанія, яка буде зосереджена на відвідувачах, які вже перебувають у місті.

Наприклад, їх інформуватимуть через соціальні мережі та за допомогою попереджувальних знаків на вулицях про заборону сечовипускання в громадських місцях, пияцтва, шуму та купівлі наркотиків у вуличних дилерів. Готелі показуватимуть така інформація на екранах у фойє.

"Туристи залишаються бажаними, але не тоді, коли вони погано поводяться і створюють неприємності. Тоді ми, як місто, кажемо: "Ні, краще тримайтеся подалі", - пояснили у міській раді.