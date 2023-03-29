WSJ: США готуються на випадок конфлікту з РФ, КНР у космосі

На тлі зростання потенційних загроз з боку Росії та Китаю Пентагон почав готувати Космічні сили США (USSF) до можливого в майбутньому конфлікту з цими країнами у космосі, повідомило у вівторок, 28 березня, видання The Wall Street Journal.

Як наголошується в публікації, причиною для такого кроку стало, зокрема, те, що Китай і Росія розгортають ракети і лазери, здатні виводити з ладу супутники і порушувати військові та цивільні комунікації.

Збільшення річного бюджету USSF

За даними WSJ, цього місяця Білий дім запропонував збільшити річний бюджет USSF до 30 мільярдів доларів. Це майже на 4 мільярда доларів більше, ніж у 2022 році, і більше, ніж для інших підрозділів американських збройних сил. При цьому вперше до статті витрат на USSF було включено придбання тренажерів та іншого обладнання для підготовки військовослужбовців Космічних сил до можливих бойових дій, з'ясували журналісти.

Зазначається, що головним елементом наступного пакета військових контрактів Космічних сил на запуск ракет буде їхній захист від атак Китаю та інших супротивників. За словами керівників USSF, мета цих заходів - зробити супутники більш важкодоступними для обладнання супротивника, а також менш сприйнятливими до лазерів і глушіння з космосу або з землі.

Космічні сили США було створено 2019 року для планування і захисту інтересів США в космосі, а також забезпечення обладнанням усіх служб із фокусом на загрозах, що виникають.

Супутники як мішені для ЗС РФ

16 лютого 2023 року заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов заявив, що космічні об'єкти, які використовують у військових цілях в Україні, "можуть стати законною мішенню для удару у відповідь Росії".

У листопаді 2021 року Росія під час військових випробувань знищила радянський супутник космічною зброєю. Унаслідок цього екіпаж МКС опинився під загрозою зіткнення з космічним сміттям - уламками супутника.

На початку грудня 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію РФ про нерозміщення першими зброї в космосі.