ЄС планує перейти на цифрові шенгенські візи, заявки можна буде подавати онлайн

У ЄС зробили крок до запровадження цифрової шенгенської візи - посли країн-членів Євросоюзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції про діджиталізацію візової процедури.

Про це, як пише "Європейська правда", у середу повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Пропозиція, яку планує ухвалити Євросоюз, апроваджує можливість подавати заявки на отримання візи онлайн і замінює нинішню візову наклейку на цифрову візу. Вона має на меті зробити процедуру подання візових заявок більш ефективною та підвищити безпеку Шенгенської зони.

"Онлайн-заявки зменшать кількість поїздок до консульства для мандрівників і спростять процес для національних адміністрацій. Водночас, цифрова віза покладе край ризику фальсифікації та крадіжки візової наклейки", - прокоментувала Марія Мальмер Стенергард, міністерка з питань міграції Швеції, яка зараз головує у Раді Євросоюзу.

Впроваджуючи нову процедуру, ЄС створить платформу для подання візових заявок. Це буде єдиний веб-сайт, який перенаправлятиме заявників до відповідних національних візових систем.

На цій платформі заявники зможуть вносити всі необхідні дані, завантажувати електронні копії своїх проїзних і супровідних документів та сплачувати візові збори.

На платформі заявники також отримуватимуть повідомлення про рішення щодо їхньої візи.

Особиста присутність у консульстві буде необхідною лише для заявників, які подають документи вперше, а також для осіб, чиї біометричні дані більше не дійсні, та тих, хто має новий проїзний документ.

Якщо заявник має намір відвідати кілька країн Шенгенської зони, платформа автоматично визначить, яка з них є відповідальною за розгляд заяви, виходячи з тривалості перебування.

Однак заявник також матиме можливість вказати, чи має його заявку розглядати конкретна країна-член ЄС відповідно до мети подорожі.

Відповідно до запропонованих нових правил, візи видаватимуть в цифровому форматі, у вигляді 2D-штрих-коду, завіреного криптографічним підписом. Це зменшить ризики безпеки, пов'язані з підробкою та викраденням візових наклейок.

Європейська комісія подала законодавчу пропозицію, спрямовану на діджиталізацію візової процедури, 27 квітня минулого року.

На основі узгодженого у середу переговорного мандату Швеція як країна, що головує у Раді ЄС, почне переговори з Європейським парламентом для узгодження остаточного формулювання.

Варто підкреслити, що громадяни України, які є власниками біометричних паспортів, користуються безвізовим режимом з ЄС.