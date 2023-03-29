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АНАЛІТИКА

ЄС підтвердив домовленість країн і далі скорочувати споживання газу на 15%

 

Брюссель офіційно підтвердив політичну домовленість країн-членів Євросоюзу продовжити добровільне скорочення споживання газу на 15% ще на один рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради Євросоюзу 28 березня.

Як зазначено, Рада ЄС на зустрічі у вівторок погодила регламент, який встановлює добровільну мету для країн-членів скоротити споживання природного газу на 15% в період з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року. Раніше про це рішення неофіційно повідомляли ЗМІ.

Скорочення рахують у порівнянні з середнім споживанням газу в період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2022 року. Країни-члени ЄС можуть самостійно обирати кроки, за допомогою яких вони хочуть досягти цієї мети.

Крім того, держави ЄС погодилися змінити правила звітності. Тепер вони будуть надавати дані про економію, якої вдалося досягти, щонайменше кожні два місяці, з можливістю подавати звіти раніше. У разі оголошення стану тривоги по всьому ЄС вони будуть звітувати щомісяця.

Тепер Рада ЄС має намір офіційно ухвалити регламент за письмовою процедурою. Потім його опублікують в Офіційному журналі ЄС і він почне діяти 1 квітня цього року.

Нагадаємо, план ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну Росії, почав діяти торік у серпні.

Згідно з планом, країни ЄС мали докласти всіх зусиль для скорочення споживання газу не менше ніж на 15% у період до березня 2023 року.
Ключові теги: ЄС
 

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