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У Орбана пояснили, що не дають Швеції вступити в НАТО через проблеми з мораллю та повагою
11:37 29.03.2023 |
Речник уряду Угорщини Золтан Ковач назвав три причини, чому, на його думку, парламент Угорщини має рацію, коли вагається щодо вступу Швеції до НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму блозі на сайті About Hungary.
Першою причиною Ковач назвав "постійний підрив відносин з боку Швеції". Він нагадав нещодавні аргументи політичного директора офісу прем'єр-міністра Балаша Орбана, який заявляв, що представники Швеції неодноразово намагалися вдарити по Угорщині дипломатичним шляхом, щоб зашкодити угорським інтересам.
"Існує задеклароване і відкрите вороже ставлення, яке тривало роками, ще до нинішніх подій", - переконаний речник уряду Орбана.
Другий аргумент, за словами Ковача, це "уявна моральна вищість" Швеції, яка, пише він, "в кращому випадку викликає сміх".
"Я хотів би люб'язно нагадати шановному читачеві, що не "ксенофобська" угорська держава і не її "деспотичний режим" відкрито спалили Коран посеред переговорного процесу щодо вступу Швеції до НАТО, процесу, в якому брала участь велика мусульманська держава", - написав речник.
Третя причина, за словами Ковача, полягає у "браку поваги". У цьому контексті він підкреслив, що угорський уряд вважав за необхідне відправити парламентську делегацію до Швеції, щоб обговорити питання, які турбують Будапешт.
"Однак шведському уряду, схоже, просто байдуже. За даними видання Politico, шведські чиновники розцінили зусилля Угорщини щодо примирення як "тактику шантажу", заявивши, що піддатися на такі спроби рівнозначно сплаті "викупу", - написав Ковач.
За його словами, "шведи повинні почати змінювати свій тон".
"Час не чекає, і, оскільки безпека регіону висить на волосині, в інтересах усіх було б, щоб шведи почали підтримувати наші спільні цілі. Але, схоже, вони поки що не відпускають цю образу", - зазначив Ковач.
Раніше в уряду Орбана заявили, що угорські депутати в обмін на ратифікацію протоколу про вступ Швеції чекають від неї "запевнень" про невтручання у внутрішню політику Угорщини.
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом відреагував, що Стокгольм не буде давати будь-які зобов'язання Угорщині.
Угорщина і Туреччина залишаються єдиними з 30 країн НАТО, які досі не схвалили заявку Швеції на вступ до Альянсу. Наразі невідомо, коли дві держави можуть це зробити.
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