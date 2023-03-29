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АНАЛІТИКА

У Туреччині вперше провели стрільби крилатою ракетою з морського дрона

 

У Туреччині вперше провели стрільби крилатою ракетою з бойового морського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter очільника Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаіла Деміра.

"Ми продовжуємо додавати нові можливості нашим безпілотним морським апаратам. Стрільби твердопаливною крилатою ракетою KUZGUN були вперше проведені з MARLIN, керовані боєприпаси були вперше випущені з бойового морського дрона", - йдеться в повідомленні.


Також зазначено, що Туреччина налаштована "вийти на наступний рівень" у галузі бойових морських безпілотників.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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