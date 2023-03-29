Фінансові новини
- |
- 29.03.23
- |
- 00:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС готує відмову від пластикових і паперових карт та перехід до цифрового гаманця
21:59 28.03.2023 |
У Європейському Союзі розробляють цифровий гаманець, який дасть змогу відмовитися від усіх паперових і пластикових документів, зокрема, від ID-картки або водійського посвідчення.
Про це повідомляє Естонське національне телерадіомовлення ERR, пише "Європейська правда".
Євродепутати обговорюють нову версію відповідної постанови, відомої під абревіатурою eiDAS, із 2020 року. Тиждень тому в ЄС завершили роботу над попереднім додатком цифрового гаманця. Його тільки починають тестувати.
У цифровому гаманці можна буде зберігати докази всіх дозволів і прав, включно з водійськими правами, дозволом на риболовлю та рецептами на ліки. Крім того, він дасть змогу вибирати, кому і яку інформацію показувати.
"Наприклад, якщо вас зупиняє дорожній поліцейський, він справді має право подивитися ваші особистий код та ім'я, в той час як швейцару в барі не потрібно знати, де ви живете, якими є ваші особистий код, дата народження або ім'я. Він просто має бачити, що людині виповнилося 18 років. Це вся інформація, яка йому потрібна", - прокоментував експерт Департаменту державної інфосистеми Марк Ерліх.
Він підкреслив, що нині немає жодних перешкод для того, щоб держави ЄС почали використовувати цифровий гаманець до кінця 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому ордер на арешт Путіна видали саме за підозрою у депортації українських дітей
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп США підтримав «гібридний трибунал» щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
|Путін розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Чим це загрожує Україні та світу
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
|Чи можна уникнути нових «справ Сенниченка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Влада Франції здійснила обшуки у великих банках через податковий скандал
|ЄС готує відмову від пластикових і паперових карт та перехід до цифрового гаманця
|Berkshire Hathaway Баффета продовжує скуповувати акції сланцевих компаній США
|Президент Чехії не поїде на Тайвань, щоб не нашкодити чеському бізнесу
|Нижня палата парламенту Франції визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Анґела Меркель отримає найвищу нагороду Німеччини
|Фінансуватимуть бюджет Росії. Путін ввів плату за вихід з російського ринку, - Financial Times
Бізнес
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
|Nokia стала резидентом Дія.City
|Маск спростував мільярдні інвестиції Саудівської Аравії та ОАЕ в SpaceX
|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
|Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри
|У Франції держслужбовцям заборонили використання розважальних застосунків, зокрема TikTok
|Kia презентував найбільший позашляховик EV9