Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Berkshire Hathaway Баффета продовжує скуповувати акції сланцевих компаній США

 

Інвестиційна компанія американського мільярдера Воррена Баффета Berkshire Hathaway збільшила свою частку в Occidental Petroleum, яка займається видобутком нафти та газу на сланцевих родовищах, до 23,6% після придбання майже 3,7 млн додаткових акцій.

Про це пише Reuters.

Інформацію про угоди 23 і 27 березня вартыстю 216 млн дол було розкрито в заяві для SEC, Комісії з цінних паперів і бірж США.

Компанія Баффета почала купувати велику кількість акцій Occidental Petroleum трохи більше року тому, приблизно тоді, коли Росія вторглася в Україну, і цього місяця витратила на них понад 1 мільярд доларів.

Зараз Berkshire володіє близько 211,7 мільйонами акцій Occidental вартістю $12,6 мільярдів, виходячи з ціни акцій на закритті торгів у понеділок на рівні $59,65.

У серпні Berkshire отримав дозвіл Федеральної комісії з регулювання енергетики США на купівлю до 50% звичайних акцій Occidental.

Berkshire Hathaway також володіє привілейованими акціями Occidental на суму $10 млрд з 8% дивідендів, а також варрантами на купівлю ще $5 млрд звичайних акцій за ціною $59,62 за штуку.

Berkshire є найбільшим акціонером Occidental, і деякі аналітики та інвестори припускають, що він може зрештою повністю купити х'юстонську компанію.

92-річний Баффет давно мріє зробити ще одне велике придбання для свого конгломерату.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6111
  0,2212
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7828  0,20 0,53 38,4878  0,22 0,56
EUR 40,3472  0,11 0,27 41,3556  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес