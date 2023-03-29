Berkshire Hathaway Баффета продовжує скуповувати акції сланцевих компаній США

Інвестиційна компанія американського мільярдера Воррена Баффета Berkshire Hathaway збільшила свою частку в Occidental Petroleum, яка займається видобутком нафти та газу на сланцевих родовищах, до 23,6% після придбання майже 3,7 млн додаткових акцій.

Про це пише Reuters.

Інформацію про угоди 23 і 27 березня вартыстю 216 млн дол було розкрито в заяві для SEC, Комісії з цінних паперів і бірж США.

Компанія Баффета почала купувати велику кількість акцій Occidental Petroleum трохи більше року тому, приблизно тоді, коли Росія вторглася в Україну, і цього місяця витратила на них понад 1 мільярд доларів.

Зараз Berkshire володіє близько 211,7 мільйонами акцій Occidental вартістю $12,6 мільярдів, виходячи з ціни акцій на закритті торгів у понеділок на рівні $59,65.

У серпні Berkshire отримав дозвіл Федеральної комісії з регулювання енергетики США на купівлю до 50% звичайних акцій Occidental.

Berkshire Hathaway також володіє привілейованими акціями Occidental на суму $10 млрд з 8% дивідендів, а також варрантами на купівлю ще $5 млрд звичайних акцій за ціною $59,62 за штуку.

Berkshire є найбільшим акціонером Occidental, і деякі аналітики та інвестори припускають, що він може зрештою повністю купити х'юстонську компанію.

92-річний Баффет давно мріє зробити ще одне велике придбання для свого конгломерату.