Президент Чехії не поїде на Тайвань, щоб не нашкодити чеському бізнесу

Чеський президент Петр Павел у вівторок заявив, що не планує здійснювати візит до невизнаного Тайваню, аби не завдати непотрібної шкоди економічним відносинам із Китаєм і діяльності чеських компаній.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це він заявив під час зустрічі з учнями гімназії в місті Фрідек-Містек на сході Чехії.

"Одна справа, коли представники парламенту їдуть на Тайвань. Деякий час тому там був голова Сенату (Мілош Вистрчил - ред.), а зараз - спікерка Палати депутатів (Маркета Пекарова-Адамова - ред.). Цей рівень сприймається китайцями інакше, ніж державні візити на найвищому рівні", - пояснив Павел.

"Поїздка президента, безумовно, викликала б більш негативну реакцію. Було б нерозумно ставити під загрозу ділові відносини і піддавати ризику чеські компанії", - додав президент Чехії.

Водночас, зазначив він, ніщо не заважає йому зустрітися з президенткою Тайваню Цай Інвень на неформальному рівні, "наприклад, із нагоди міжнародного заходу за участю перших осіб держави" або "в кулуарах заходу, де зустрічаються кілька глав держав".

Чеський президент окремо підкреслив, що жоден візит будь-якого чеського політика не ставить під сумнів політику "одного Китаю", якої Прага послідовно дотримується. Водночас варто зазначити, що Цай Інвень стала другою після Володимира Зеленського політикинею, якій Павел зателефонував після обрання президентом Чехії.

Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу називає його частиною своєї території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів. Чехія і Тайвань не підтримують офіційних дипломатичних відносин, але співпрацюють у багатьох сферах.

Нагадаємо, спікерка нижньої палати чеського парламенту Пекарова-Адамова протягом 25-30 березня очолює велику делегацію під час візиту до Тайваню, який зосередиться на бізнесі, торгівлі, дослідженнях, освіті, культурі та інших відносинах.