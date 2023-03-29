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Йоганн Вольфганг фон Гете
Анґела Меркель отримає найвищу нагороду Німеччини
21:18 28.03.2023 |
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) планує вручити колишній канцлерці Анґелі Меркель (Angela Merkel) найвищу нагороду Німеччини - Великий хрест особливого ступеня ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Інформацію, спершу оприлюднену журналом Stern, підтвердила у вівторок, 28 березня, представниця президетської канцелярії.
Церемонія нагородження запланована на 17 квітня.
До Меркель найвищу нагороду Німеччини отримали тільки ексканцлери Конрад Аденауер (Konrad Adenauer) у 1954 році та Гельмут Коль (Helmut Kohl) у 1998 році. Як зазначає видання, в такий спосіб Штайнмаєр ставить Меркель в один ряд із її заслуженими попередниками, що, ймовірно, викличе суперечки через критику її політики щодо Росії.
За даними Stern, до списку запрошених на церемонію нагородження увійшли чоловік Меркель Йоахім Зауер (Joachim Sauer) та інші члени її сім'ї, колишні керівники відомства канцлера, ексміністр освіти Аннете Шаван (Annette Schavan) і перший віцеканцлер в уряді Меркель Франц Мюнтеферінґ (Franz Müntefering).
Не виявилось серед запрошених нікого з представників нинішнього керівництва партії Меркель - "Християнсько-демократичного союзу", а також з "Християнсько-соціального союзу" і партнера блоку консерваторів по коаліції в 2009-2013 роках "Вільної демократичної партії". Тим часом до списку увійшли колишній тренер збірної Німеччини з футболу Юрґен Клінсман (Jürgen Klinsmann) і кілька відомих учених.
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