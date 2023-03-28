Фінансові новини
- |
- 28.03.23
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінансуватимуть бюджет Росії. Путін ввів плату за вихід з російського ринку, - Financial Times
17:28 28.03.2023 |
Всі компанії, які ще не встигли вийти з російського ринку, так чи інакше профінансують бюджет Росії у разі вищезгаданого рішення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання, норвезька компанія Wenaas вже уклала першу угоду про "добровільне пожертвування" в бюджет країни-агресора за право піти з російського ринку.
Зазначається, що компанія уклала угоду після продажу своїх готелів. Ціна угоди склала 203 млн євро, у тому ж числі 10%, які пішли до бюджету Росії.
Раніше компанії, які виходили з Росії, могли обрати між "добровільним внеском" або ж відтермінуванням платежу від продажу на кілька років. Однак тепер кожна транзакція, яка пов'язана з виходом з ринку повинна бути узгоджена з російською урядовою комісією.
Багато тих, хто намагався вийти з компанії - опинились в пастці довгого і заплутаного процесу. Наразі ж близько 2 тисяч заявок очікують на схвалення, а комісія тим часом збирається тричі на місяць й розглядає не більше семи заявок за одне засідання.
Додається, що поповнити власний бюджет за рахунок тих, хто покинув російський ринок Кремль вирішив ще в грудні 2022 року. Тоді ж спікер Держдуми країни-агресора В'ячеслав Володін заявив, що зміни до законодавства передбачають скасування преференцій для тих, хто залишив РФ і введення для них підвищеної ставки оподаткування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому ордер на арешт Путіна видали саме за підозрою у депортації українських дітей
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп США підтримав «гібридний трибунал» щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
|Путін розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Чим це загрожує Україні та світу
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
|Чи можна уникнути нових «справ Сенниченка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінансуватимуть бюджет Росії. Путін ввів плату за вихід з російського ринку, - Financial Times
|Пакистан не поспішає купувати російську нафту
|ЄС остаточно затвердив заборону авто зі шкідливими викидами з 2035 року з поступками Німеччині
|Світова вітрогенерація розшириться на 680 ГВт до 2027р.
|У Міноборони Франції заявили, що подвоять постачання 155-мм снарядів для України
|Португалія передала Україні три танки Leopard 2
Бізнес
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
|Nokia стала резидентом Дія.City
|Маск спростував мільярдні інвестиції Саудівської Аравії та ОАЕ в SpaceX
|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
|Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри
|У Франції держслужбовцям заборонили використання розважальних застосунків, зокрема TikTok
|Kia презентував найбільший позашляховик EV9