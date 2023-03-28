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Goldman Sachs порахував, скільки робочих місць під загрозою через штучний інтелект
13:13 28.03.2023 |
Інвестиційний банк Goldman Sachs порахував, що поширення генеративного штучного інтелекту може призвести до автоматизації п'ятої частини роботи, що виконується у великих економіках, або 300 млн робочих місць.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дослідження Goldman Sachs.
Дослідження зосереджено на впливі "генеративних" систем штучного інтелекту на кшталт ChatGPT, які можуть створювати контент, що імітує людську роботу. Більш масове використання таких систем може спричинити бум продуктивності, який зрештою збільшить щорічний світовий ВВП на 7% протягом 10 років.
У той же час, технологія принесе значні потрясіння на ринок праці, піддавши автоматизації еквівалент 300 млн працівників у великих економіках, зайнятих повний робочий день. Юристи та адміністративний персонал будуть серед тих, хто найбільше ризикує залишитися без роботи.
Дослідники порахували, що приблизно дві третини робочих місць у США та Європі піддаються певній мірі автоматизації за допомогою штучного інтелекту.
Натомість більшість людей побачать, що менше половини їхнього робочого навантаження буде автоматизовано, і, ймовірно, продовжать працювати на своїх робочих місцях, звільнивши частину свого часу для більш продуктивної діяльності. За їхніми підрахунками, в США це стосується 63% робочої сили.
Ще 30% працівників, які займаються фізичною працею, це не торкнеться, хоча їхня робота може бути піддана іншим формам автоматизації.
Близько 7% американських працівників зайняті на роботах, де принаймні половину їхніх завдань може виконувати генеративний ШІ, і є вразливими до заміни.
Подібний вплив очікується і в єврозоні. На глобальному рівні, оскільки ручна праця становить більшу частку зайнятості в країнах, що розвиваються, близько п'ятої частини роботи може виконуватися штучним інтелектом - або близько 300 мільйонів робочих місць з повною зайнятістю у великих економіках.
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