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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Велика Британія та Польща побудують тимчасові села в Україні
13:04 28.03.2023 |
Велика Британія та Польща побудують два тимчасових села в західній і центральній частині України, щоб забезпечити житлом тих, хто був змушений залишити свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
Як повідомляє Reuters, британський уряд пообіцяв виділити на це 10 млн фунтів стерлінгів ($12,3 млн).
Британські родини прийняли майже 118 тисяч українських біженців у рамках відповіді уряду на вторгнення РФ в лютому 2022 року, але деяким стає все важче отримати постійне житло.
В уряді Великої Британії заявили, що села у Львівській і Полтавській областях зможуть прийняти понад 700 людей, що є незначною частиною з мільйонів переміщених осіб в Україні або тих, хто через війну виїхав із країни.
За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, "це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує".
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