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Росія через війну засекретила третину свого бюджету
12:55 28.03.2023 |
Російська влада засекретила третину видатків федерального бюджету. Це відбувається у той час, коли сировинні доходи Росії стрімко падають, а витрати на війну та силові структури рекордно зростають, пише Bloomberg.
За неповних три місяці 2023 року невідомими залишаються видатки з російського бюджету на загальну суму 2,4 трлн рублів ($31 млрд).
Проти аналогічного періоду минулого року секретні асигнування збільшилися майже на 130% і стали найбільшою статтею видатків у Росії.
З відкритої частини бюджету відомо, що видатки на силові структури тепер поступаються тільки видаткам за статтею "соціальна політика".
Попередній рекорд прихованих витрат російського бюджету був зафіксований у 2015 році, через рік після окупації Криму. Тоді вони становили 21%.
Логічно припустити, що і зараз до секретних видатків увійшла вартість утримання новоокупованих територій України, сказала виданню російська економістка Олександра Сусліна.
Інший експерт - економіст із питань Росії Bloomberg Economics Олександр Ісаков - вважає також, що різке збільшення секретних видатків пов'язане із закупівлями озброєнь, виплатами мобілізованим та спробою завершити знакові інфраструктурні проєкти до наступних президентських виборів у РФ.
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