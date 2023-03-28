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АНАЛІТИКА

Німецький хімічний гігант Henkel знайшов покупців на свої російські заводи, – ЗМІ

 

Німецький концерн Henkel AG перебуває на завершальному етапі продажу своїх російських активів.

За даними російського видання "Ведомости", покупцем 11 заводів може виступити консорціум інвесторів, до якого входять акціонери виробника ліків "Фармстандарт", інвесткомпанія Kismet Capital та засновники фонду "Ельбрус капітал".

Мажоритарними власниками стануть акціонери "Фармстандарту".

Водночас представник компанії відмовився називати виданню покупця, зазначивши, що угода поки що не підписана.

За даними газети, урядова комісія вже видала дозвіл на угоду. Зазначається, що після продажу заводи продовжать випускати продукцію під брендом Henkel.

Сума продажу не розкривається. Наприкінці 2022 року джерела повідомляли, що Henkel оцінювала активи більш ніж у 500 млн євро.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Henkel планує завершити продаж бізнесу в Росії в першому кварталі цього року.

Як повідомлялося, у грудні минулого року стало відомо, що німецький концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil, відокремить бізнес у Росії та змінить його назву. У компанії пояснювали ці зміни підготовкою до продажу.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії. Проте згодом компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ, а також в Білорусі.

У серпні минулого року Henkel виставив свої російські та білоруські активи на продаж. У листопаді фінансовий директор німецької Henkel Марко Свобода заявив інвесторам, що компанія планує остаточно піти з Росії до кінця року.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року, має у країні 11 заводів. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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