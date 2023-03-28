Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС шукає спосіб блокувати імпорт російського скрапленого газу — Bloomberg

 

Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти постачання скрапленого газу з росії без запровадження нових енергетичних санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документом, з яким ознайомилася Bloomberg, міністри енергетики країн ЄС готові схвалити пропозицію, що надасть урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти російським експортерам попереднє бронювання інфраструктурних потужностей, необхідних для здійснення поставок.

У той час як окремі уряди країн-членів все ще потребуватимуть консультацій, зокрема з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, щоб застосувати такий механізм, цей інструмент потенційно може скоротити потік енергоносіїв з росії до європейських споживачів.

Як зазначається, схвалення механізму буде предметом розгляду на зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Ініціатива все ще потребує схвалення Європарламенту, що запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу.

Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів просувають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Цей крок є частиною прагнення країн ЄС відмовитись від російського скрапленого газу після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

З того часу потоки природного газу трубопроводами до країн ЄС впали до рекордно низького рівня, натомість обсяги постачання скрапленого газу з росії зросли.

Як повідомлялося, обсяги імпорту скрапленого газу в Україну скорочуються третій місяць поспіль на тлі профіциту. Через низькі ціни російського скрапленого газу, що відвантажується до України з польських та балтійських терміналів, поступово відсікають інші джерела постачань.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3899
  0,0823
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7828  0,20 0,53 38,4878  0,22 0,56
EUR 40,3472  0,11 0,27 41,3556  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес