ЄС шукає спосіб блокувати імпорт російського скрапленого газу — Bloomberg

Європейський Союз шукає спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти постачання скрапленого газу з росії без запровадження нових енергетичних санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документом, з яким ознайомилася Bloomberg, міністри енергетики країн ЄС готові схвалити пропозицію, що надасть урядам країн-членів можливість тимчасово забороняти російським експортерам попереднє бронювання інфраструктурних потужностей, необхідних для здійснення поставок.

У той час як окремі уряди країн-членів все ще потребуватимуть консультацій, зокрема з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, щоб застосувати такий механізм, цей інструмент потенційно може скоротити потік енергоносіїв з росії до європейських споживачів.

Як зазначається, схвалення механізму буде предметом розгляду на зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Ініціатива все ще потребує схвалення Європарламенту, що запропонував власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу.

Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів просувають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Цей крок є частиною прагнення країн ЄС відмовитись від російського скрапленого газу після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

З того часу потоки природного газу трубопроводами до країн ЄС впали до рекордно низького рівня, натомість обсяги постачання скрапленого газу з росії зросли.

Як повідомлялося, обсяги імпорту скрапленого газу в Україну скорочуються третій місяць поспіль на тлі профіциту. Через низькі ціни російського скрапленого газу, що відвантажується до України з польських та балтійських терміналів, поступово відсікають інші джерела постачань.