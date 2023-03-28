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Радбез ООН цього тижня обговорить розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі
09:06 28.03.2023 |
Засідання Ради Безпеки ООН щодо заяви президента Росії Владіміра Путіна про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї має відбутись цього тижня.
Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу в понеділок оголосив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН щодо заяви Путіна - ред.) має відбутись цього тижня. Та це, звісно, питання до самої Ради Безпеки", - зазначив він, відповідаючи на запитання журналіста "Укрінформу".
Раніше з вимогою скликати засідання Радбезу звернулась сама Україна, назвавши крок російського президента таким, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.
Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".
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