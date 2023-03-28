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АНАЛІТИКА

Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon розроблять ракету LRMF для HIMARS і MLRS з дальністю пуску понад 1000 км

Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon розроблять ракету LRMF для HIMARS і MLRS з дальністю пуску понад 1000 км

 

Армія США хоче отримати тактичну ракету з дальністю пуску понад 1000 км. Раніше її майбутнє називалося туманним.

Йдеться про Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4. Але вона отримала нову назву - Long Range Maneuverable Fires (LRMF). Ракета призначена для реактивних систем залпового вогню M270A2 MLRS і високомобільних артилерійських ракетних комплексів M142 HIMARS.

Компанія Lockheed Martin отримала $33,3 млн на розробку і демонстрацію LRMF. Northrop Grumman і Raytheon працюватимуть над ракетою разом. Їм виділено майже $100 млн на розробку прототипу нової ракети великої дальності.

Зараз Lockheed Martin працює над ракетою PrSM Increment 1 дальністю до 500 км. Армія США запитує у Конгресу кошти на придбання 110 ракет у 2024 фінансовому році. Крім того, служба хоче отримати $273 млн на розвиток програми.

PrSM Increment 2 отримає багаторежимний шукач, а в PrSM Increment 3 очікується поява корисного навантаження підвищеної летальності. Ракета PrSM Increment 4 зможе вражати цілі на дальності понад 1000 км і не виключено, що вона з'явиться до Increment 3.

PrSM є заміною для тактичної балістичної ракети MGM-140 ATACMS. Вона може знищувати цілі противника на максимальній відстані 300 км. Розробка PrSM стала можливою 2019 року, коли США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією, який забороняв створювати ракети з дальністю пуску 499-5000 км.
За матеріалами: gagadget.com
 

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