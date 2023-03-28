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АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

 

Парламент Угорщини ратифікував у понеділок, 27 березня, заявку Фінляндії на членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО). "За" проголосували 182 депутати, проти - шість, повідомляє AFP.

Голосування відбулося "після місяців дипломатичної затримки", нагадує агентство. Лідер угорської опозиції Ференц Геренцер перед голосуванням заявив, що затримка зі схваленням фінської заявки "слугувала інтересам (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна".

Після рішення Угорщини, єдиним із 30 членів НАТО, який не ратифікував членство Фінляндії, лишається Туреччина. Водночас очікується, що Анкара схвалить заявку в квітні. В такому разі кордон НАТО з РФ збільшиться майже вдвічі, адже Фінляндія має 1340-кілометровий кордон з Росією.

Фінляндія подала заявку на членство в НАТО разом із Швецією - у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Правляча в Угорщині партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" обіцяє ухвалити рішення про підтримку шведської заявки в НАТО пізніше. Минулого тижня керівник апарату Орбана заявив журналістам, що членство Швеції, швидше за все, буде ратифіковане під час поточної парламентської сесії, яка триватиме до 15 червня.

Туреччина ж має до Швеції має низку вимог. Зокрема, різкішого курсу щодо курдських збройних угруповань, а також інших противників нинішньої влади, котрих турецькі правоохоронці підозрюють в екстремізмі та тероризмі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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