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АНАЛІТИКА

Світовий банк попередив про загрозу втраченого десятиліття

 

Через потенційне зниження темпів зростання глобальній економіці загрожує "втрачене десятиліття". Відвернути його можна, якщо політики ухвалять амбітні ініціативи для підвищення інвестицій, продуктивності та пропозиції робочої сили, заявив Світовий банк у понеділок.

У період між 2022 і 2030 роками середнє потенційне збільшення глобального ВВП сповільниться до 2,2% - це приблизно нижче у порівнянні з темпами, які фіксувалися у нульових роках. Для країн, що розвиваються, падіння буде таким самим стрімким - з 6% у 2000-2010 роках до 4% протягом років, що залишилися до кінця нинішнього десятиліття.

Падіння може бути набагато гіршим у разі глобальної фінансової кризи чи рецесії.

Причинами такої ситуації стали два серйозні потрясіння - пандемія коронавірусу та вторгнення Росії в Україну.

"Глобальній економіці може загрожувати втрачене десятиліття. Нинішнє сповільнення потенційного зростання матиме серйозні наслідки для здатності світу протистояти новим викликам: стійкій бідності, різниці у доходах та зміні клімату", - заявив головний економіст Світового банку Індермітт Ґілл.

Термін "втрачене десятиліття" часто використовується для опису ситуації в Японії в 1990-х роках, коли країна зазнала серйозної економічної кризи після багато років швидкого зростання. Ця криза призвела до погіршення рівня життя та зниження довіри до економічної системи країни

Але у Світовому банку вважають, що втраченого десятиліття ще можна уникнути. Узгоджені зусилля, спрямовані на стимулювання інвестицій, скорочення витрат, стимулювання сфери послуг та збільшення ринку праці здатні збільшити потенційне зростання ВВП на 0,7 в.п. до 2,9%, йдеться у звіті банку.

У 2000-2010 роках середнє зростання становило 3,5%, у 2011-2021 роках - 2,6%.

Банк окремо підкреслює необхідність посилення міжнародної економічної інтеграції, яка сприяла глобальному процвітанню наприкінці 90-х і на початку нульових років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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