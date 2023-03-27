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Джеймі Даймон
Берлінці не підтримали швидшу кліматичну нейтральність
11:56 27.03.2023 |
Ініціатори референдуму про встановлення більш жорстких термінів кліматичної нейтральності для Берліна не змогли досягти мети. Під час плебісциту, що відбувся в неділю, 26 березня, порушувалося питання того, щоб Берлін як одна з федеральних земель Німеччини взяв на себе зобов'язання стати кліматично нейтральним уже до 2030 року. На федеральному рівні ФРН прагне отримати цей статус до 2045 року.
За даними організаторів, більшість громадян, які взяли участь у плебісциті, - 50,9 відсотка або близько 442,2 тисячі тих, хто проголосував, - схвалили ініціативу, проте на референдумі не вдалося досягти кворуму. Для визнання голосування успішним необхідно було, щоб більш амбітні цілі підтримали щонайменше 25 відсотків берлінців - це приблизно 608 тисяч громадян.
При цьому 48,7 відсотка берлінців, які взяли участь у референдумі, проголосували проти посилення термінів. Загалом же явка становила 35,8 відсотка від загальної кількості жителів міста, які мають право голосу.
Влада Берліна не підтримала стислі терміни щодо кліматичної нейтральності
Уряд Берліна вважає, що ініціатива стати кліматично нейтральним до 2030 року нездійсненна. За словами бургомістерки Берліна Франциски Ґіффай (Franziska Giffey), яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), "більшість берлінців бачать, що вимоги референдуму не можуть бути реалізовані, навіть якби їх було включено до закону", що і показали результати голосування.
У Християнсько-демократичному союзі (ХДС), який здобув перемогу на виборах до земельного парламенту в лютому, також розкритикували вимоги щодо більш жорстких термінів.
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