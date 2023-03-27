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АНАЛІТИКА

Збанкрутілий SVB продали іншому великому американському банку

 

Американський First Citizens Bank купує більшу частину збанкрутілого на початку березня банку Silicon Valley Bank.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяви американських регуляторів.

First Citizens Bank візьме на себе всі 119 млрд дол депозитів SVB, а також отримає контроль над кредитами SVB і керуватиме його 17 відділеннями. Банк придбає близько 72 млрд дол активів SVB зі знижкою, залишивши близько 90 млрд дол цінних паперів та інших активів у Федеральної корпорації гарантування депозитів.

Оголошуючи про угоду, регулятор заявив, що банкрутство SVB може коштувати її Фонду страхування вкладів, який утримується за рахунок банків-членів, близько 20 млрд дол.

First Citizens, який називає себе найбільшим сімейним банком країни, був одним з найбільших покупців проблемних банків в останні роки. З 2008 року відбулося майже 20 угод про купівлю у банківському секторі за підтримки Корпорації.

Приєднання бізнесу SVB значно збільшить розмір First Citizens, який на кінець минулого року мав трохи більше 100 млрд дол активів та майже 90 млрд дол депозитів, що робить його 36-м найбільшим банком США за розміром активів.

Ринкова вартість First Citizens Bank становить близько 8 млрд дол.

Ця угода відбулася після аналогічного поглинання Signature Bank банком New York Community Bank.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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