Фінансові новини
- |
- 27.03.23
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вашингтон звинуватив росіянина у шпигунстві
08:54 27.03.2023 |
Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки висунуло громадянину РФ Сергію Черкасову обвинувачення в роботі на російську розвідку, а також у візовому, банківському та електронному шахрайстві. У відомстві зазначили в п'ятницю, 24 березня, що росіянин наразі перебуває в ув'язненні в Бразилії.
Мін'юст - про кар'єру Черкасова у США
За версією американського мін'юсту, Черкасов почав працювати як російський агент у Бразилії у 2012 році. У 2018 році він під ім'ям бразильця Віктора Мюллера Феррейри переїхав до США, де вступив до одного з університетів в окрузі Колумбія. Шахрайством слідчі вважають отримання росіянином візи США і відкриття банківських рахунків під бразильським ім'ям.
Як стверджується, у США він обзавівся зв'язками з людьми, які становлять інтерес, і передавав російській розвідці інформацію про американських громадян. Закінчивши навчання, навесні 2020 року Черкасов виїхав зі США, але продовжив підтримувати наявні зв'язки для отримання інформації про зовнішню політику держави, зазначили в мін'юсті.
Спроба потрапити до МКС
У червні 2022 року влада Нідерландів розповіла про спробу російської військової розвідки впровадити свого шпигуна в Міжнародний кримінальний суд (МКС), назвавши його ім'я: Сергій Черкасов. Як повідомлялося, 36-річний Черкасов отримав місце практиканта в МКС, але його викрила нідерландська спецслужба AIVD. Після прибуття в Амстердам його затримали. Чоловіка вислали до Бразилії, де його заарештували за звинуваченням у шахрайстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
|Чи можна уникнути нових «справ Сенниченка»
|Кабмін звільнив заступника голови Митниці Черкасського, який два місяці «переховувався» на лікарняному
|У Раді Європи викреслили Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова
|Вашингтон звинуватив росіянина у шпигунстві
|МЗС Німеччини планує вислати понад 30 дипломатів РФ - ЗМІ
|КНДР випустила дві балістичні ракети у Японське море
|Відповідь США на обстріл баз у Сирії: вбито 19 бойовиків
|Під тиском протестів. Нетаньягу обговорює з оточенням можливість заморожування проєкту закону про судову реформу
|МЗС України вимагає скликати Радбез ООН у відповідь на намір РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі
Бізнес
|Правління Toshiba схвалило пропозицію про викуп техногіганта за 15 мільярдів доларів
|Хрестовий похід проти TikTok: чому ЄС та США обмежують використання китайської платформи
|Ferrari Roma Spider дебютував із новим кузовом та 612 к.с.
|Лише 41% ІТ-спеціалістів планують повернутися в Україну після завершення війни, – DOU
|Google запускає чат-бота Bard, щоб конкурувати з ChatGPT та Bing
|«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.
|Rolls-Royce отримала £2,9 млн на розробку модульного ядерного реактора для місячної бази