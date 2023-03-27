Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МЗС Німеччини планує вислати понад 30 дипломатів РФ - ЗМІ

 

Міністерство закордонних справ Німеччини планує вислати з країни понад 30 російських дипломатичних представників. Про такі плани німецького зовнішньополітичного відомства повідомило

у суботу, 25 березня, німецьке видання Focus Online.

За даними видання, яке посилається на висновки німецьких органів держбезпеки, йдеться про тих російських диппредставників, яких підозрюють у спробах завербувати німецьких інформаторів з політичної, ділової, наукової та військової сфер для проведення агентурних, диверсійних та дезінформаційних операцій.

У ФРН нині більше російських шпигунів, ніж під час "холодної війни"

Як зазначають у німецьких органах держбезпеки, хоч Німеччина завжди перебувала в полі зору Росії, але тепер активність російський спецслужб у ФРН, ймовірно, значно вища, ніж навіть за Радянського Союзу. Зокрема у Берліні переконані, що тепер російські спецслужби в Німеччині укомплектовані потужніше, ніж за часів "холодної війни", і налічують близько 160 офіцерів, котрі працюють під прикриттям у посольстві ФРН у Берліні, а також у кількох консульствах в інших містах Німеччини.

Так само німецький уряд розуміє, що масова висилка викритих агентів не залишиться без наслідків. "У відповідь Кремль оголосить персонами нон грата ще більшу кількість німецьких дипломатів", - визнав у розмові з FOCUS online неназваний посадовець міністерства закордонних справ ФРН.

Дата висилки поки невідома

Утім, офіційно МВС ФРН не стало коментувати деталі запланованого видворення понад 30 російських дипломатів. Цей захід не планується "на цей момент", сказано в повідомленні, яке наводить Focus Online.

У квітні минулого року міністерка закордонних справ України Анналена Бербок (Annalena Baerbock) домоглася висилки з країни 40 викритих російських розвідників-дипломатів. У такий спосіб Берлін відреагував на масове вбивство російськими військовими цивільного населення в Бучі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3076
  0,4589
 1,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9837  0,12 0,31 38,7058  0,02 0,04
EUR 40,4568  0,15 0,37 41,4311  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на 24.03.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес