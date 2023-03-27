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МЗС Німеччини планує вислати понад 30 дипломатів РФ - ЗМІ
08:50 27.03.2023 |
Міністерство закордонних справ Німеччини планує вислати з країни понад 30 російських дипломатичних представників. Про такі плани німецького зовнішньополітичного відомства повідомило
у суботу, 25 березня, німецьке видання Focus Online.
За даними видання, яке посилається на висновки німецьких органів держбезпеки, йдеться про тих російських диппредставників, яких підозрюють у спробах завербувати німецьких інформаторів з політичної, ділової, наукової та військової сфер для проведення агентурних, диверсійних та дезінформаційних операцій.
У ФРН нині більше російських шпигунів, ніж під час "холодної війни"
Як зазначають у німецьких органах держбезпеки, хоч Німеччина завжди перебувала в полі зору Росії, але тепер активність російський спецслужб у ФРН, ймовірно, значно вища, ніж навіть за Радянського Союзу. Зокрема у Берліні переконані, що тепер російські спецслужби в Німеччині укомплектовані потужніше, ніж за часів "холодної війни", і налічують близько 160 офіцерів, котрі працюють під прикриттям у посольстві ФРН у Берліні, а також у кількох консульствах в інших містах Німеччини.
Так само німецький уряд розуміє, що масова висилка викритих агентів не залишиться без наслідків. "У відповідь Кремль оголосить персонами нон грата ще більшу кількість німецьких дипломатів", - визнав у розмові з FOCUS online неназваний посадовець міністерства закордонних справ ФРН.
Дата висилки поки невідома
Утім, офіційно МВС ФРН не стало коментувати деталі запланованого видворення понад 30 російських дипломатів. Цей захід не планується "на цей момент", сказано в повідомленні, яке наводить Focus Online.
У квітні минулого року міністерка закордонних справ України Анналена Бербок (Annalena Baerbock) домоглася висилки з країни 40 викритих російських розвідників-дипломатів. У такий спосіб Берлін відреагував на масове вбивство російськими військовими цивільного населення в Бучі.
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