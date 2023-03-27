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АНАЛІТИКА

КНДР випустила дві балістичні ракети у Японське море

 

КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря у рамках випробувань стратегічного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Обидва снаряди вже впали у Японське море. За попередньою інформацією, одна із ракет впала за межами виняткової економічної зони Японії. Берегова охорона країни закликала морські та повітряні судна стежити за інформацією.

Військові аналізують дальність та висоту польоту. Влада Північної Кореї поки не коментувала інформацію про запуски ракет.

Раніше ми повідомляли, що глава КНДР Кім Чен Ин знову погрожував США і Південній Кореї ядерною зброєю. Він звинуватив ці країни у розширенні спільних військових навчань із залученням американських ядерних активів.

Нагадаємо, КНДР запустила кілька крилатих ракет біля свого східного узбережжя. Такі запуски були проведені під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР
 

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