IKEA продала свій останній виробничий майданчик у РФ

Шведська IKEA закрила операцію з продажу свого останнього виробничого майданчика в Росії - меблевої фабрики в Новгородській області - співвласнику петербурзької компанії Slotex Вадиму Осипову.

Про це пише "Коммесантъ".

"Два інших підприємства дісталися лісопромисловій компанії з Комі "Лузалес". За інформацією газети, загальна сума всіх угод могла скласти близько 15 млрд рублів - на чверть менше від запитуваної продавцем суми. Фабриками цікавилися і великі компанії з інших галузей, але деякі з них не стали купувати підприємства через відмову IKEA передавати права на вироблені в РФ меблі", - йдеться у матеріалі.

IKEA рік тому заявила про повний відхід із ринку РФ через вторгнення РФ в Україну. Минулого тижня угоду з купівлі двох підприємств IKEA - у Тихвіні Ленінградської області та Красній Поляні Кіровської області - закрила лісопереробна компанія "Лузалес".

В IKEA раніше називали структуру Slotex і "Лузалес" "відповідними покупцями" своїх активів у Росії.

У IKEA в Росії залишається мережа торгцентрів "Мега" загальною площею 2,34 млн кв. м.

"Але продаж єдиним лотом усіх об'єктів на тлі кризи на ринку торговельної нерухомості може виявитися проблематичним.

Джерело "Комерсантъ", знайоме із ситуацією, каже, що три свої підприємства в РФ IKEA оцінила майже в 20 млрд руб., що трохи перевищує їхню загальну річну виручку. Але правкомісія з контролю за здійсненням іноземних інвестицій (займається продажем у РФ активів зарубіжних компаній, які йдуть з ринку) погодилася затвердити угоди з дисконтом до 25%", - пише газета з посиланням на співрозмовника.