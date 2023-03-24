Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США посилили санкції проти Білорусі, додавши до чорного списку МАЗ, БелАЗ та літак Лукашенка

 

Міністерство фінансів США оголосило про введення нового раунду санкцій проти Білорусі: обмеження запровадили проти трьох юридичних та дев'ятьох фізичних осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Мінфіну США.

Під санкції потрапили, зокрема, "Білоруський автомобільний завод" ("БелАЗ"), "Мінський автомобільний завод" ("МАЗ") та Центральна виборча комісія Білорусі.

Серед фізичних осіб, які поповнили санкційний список, - директор "БелАЗу" Сергій Никифорович, керівник "МАЗу" Валерій Іванкович та семеро членів ЦВК Білорусі.

Також санкції ввели проти розкішного літака, яким користується самопроголошений президент Александр Лукашенко.

"Лукашенко має ексклюзивний доступ до (літака. - Ред.) EW-001PA та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Крім того, Лукашенко використовував EW-001PA зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок", - пояснили у міністерстві.

У відомстві підкреслили, що авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресії проти білоруського народу.

"Ми, як і раніше, віддані тому, щоб покарати режим Лукашенка за придушення демократії та підтримку війни, яку обрав Путін", - прокоментував заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Між тим минулого тижня Європейський парламент затвердив резолюцію, що закликає до подальших санкцій проти Білорусі. У ЄП мотивують санкції новими тюремними вироками, які оголосив режим Лукашенка.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3076
  0,4589
 1,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9915  0,01 0,03 38,6718  0,02 0,04
EUR 40,5876  0,05 0,13 41,6279  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес