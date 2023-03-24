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Макрон та лідери ЄС заявили про плани відвідати Китай
17:09 24.03.2023 |
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає Китай у квітні. Його супроводжуватиме глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Французький лідер у п'ятницю, 24 березня, оголосив, що його поїздка запланована на початку квітня.
"Я запропонував президентці фон дер Ляєн супроводжувати мене під час візиту, щоб представити єдиний європейський голос у Пекіні", - сказав він.
Крім того, видання Europa Press з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель також відвідає Китай найближчим часом. Дату його поїздки не називають.
Проте у ЗМІ припускають, що Боррель може прибути у Китай у середині квітня, коли відбуде на зустріч міністрів закордонних справ країн G7, яка відбудеться в Японії.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Китай наступного тижня на запрошення лідера Сі Цзіньпіна. Ймовірно, під час свого візиту він обговорить війну в Україні.
Також зазначимо, раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Китай зможе стати посередником між Україною та Росією.
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