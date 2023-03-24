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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні інженерні машини Dachs та кулемети

Німеччина передала Україні інженерні машини Dachs та кулемети

 

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли інженерні машини Dachs, кулемети та запчастини до бронетехніки.

Про це свідчить оновлений у п'ятницю, 24 березня, список на сайті федерального уряду Німеччини, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією німецького уряду, в Україну вже відправили:

* три інженерні машини Dachs на базі німецького танка Leopard 2;
* 100 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder і Dachs;
* запчастини для бронетехніки, такої як Leopard 2 і Marder;
* 30 систем для виявлення дронів.
 

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