Фінансові новини
- |
- 24.03.23
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
КС Вірменії на тлі видачі ордера на арешт Путіна визнав Римський статут відповідним конституції
16:41 24.03.2023 |
Конституційний суд Вірменії заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає основному закону країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал News.am.
Конституційний суд Вірменії 24 березня опублікував рішення "Про вирішення питання відповідності конституції зобов'язань, закріплених у Римському статуті Міжнародного кримінального суду".
Рішення є остаточним і набуває чинності з моменту опублікування.
Уряд Вірменії наприкінці 2022 року звернувся до Конституційного суду з цього питання. Звернення до питання про визнання статуту, на думку уряду, пов'язане з тим, що є можливість притягнути Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини. Статут було підписано 1998 року, але до сьогодні Республіка Вірменія не ратифікувала його, оскільки КС 2004 року визнав зобов'язання договору такими, що суперечать низці положень Конституції РВ, яка діяла на той момент.
Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.
Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив заступника голови Митниці Черкасського, який два місяці «переховувався» на лікарняному
ТОП-НОВИНИ
|У Раді Європи викреслили Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції
|Прем'єрка Італії нагримала на депутатів, пояснюючи потребу й далі допомагати Україні
|Представництво МКС буде в Україні: у Гаазі підписали угоду
|У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Макрон та лідери ЄС заявили про плани відвідати Китай
|Німеччина передала Україні інженерні машини Dachs та кулемети
|КС Вірменії на тлі видачі ордера на арешт Путіна визнав Римський статут відповідним конституції
|JPMorgan, Citi і BofA заборонили співробітникам переманювати клієнтів з кризових банків – ЗМІ
|Візит короля Чарльза ІІІ до Франції відклали через протести
|Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin йде з Росії
Бізнес
|Лише 41% ІТ-спеціалістів планують повернутися в Україну після завершення війни, – DOU
|Google запускає чат-бота Bard, щоб конкурувати з ChatGPT та Bing
|«Народний електромобіль» VW ID.2all обіцяє запас ходу до 450 км та багажник від 490 літрів за ціною менше €25 тис.
|Rolls-Royce отримала £2,9 млн на розробку модульного ядерного реактора для місячної бази
|Біодрук виходить на новий рівень — гнучкий 3D-принтер відновлює пошкоджені тканини всередині людського тіла
|Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку
|Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів