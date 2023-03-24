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АНАЛІТИКА

КС Вірменії на тлі видачі ордера на арешт Путіна визнав Римський статут відповідним конституції

 

Конституційний суд Вірменії заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає основному закону країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал News.am.

Конституційний суд Вірменії 24 березня опублікував рішення "Про вирішення питання відповідності конституції зобов'язань, закріплених у Римському статуті Міжнародного кримінального суду".

Рішення є остаточним і набуває чинності з моменту опублікування.

Уряд Вірменії наприкінці 2022 року звернувся до Конституційного суду з цього питання. Звернення до питання про визнання статуту, на думку уряду, пов'язане з тим, що є можливість притягнути Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини. Статут було підписано 1998 року, але до сьогодні Республіка Вірменія не ратифікувала його, оскільки КС 2004 року визнав зобов'язання договору такими, що суперечать низці положень Конституції РВ, яка діяла на той момент.

Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.
Ключові теги: Вірменія
 

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