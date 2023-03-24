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Візит короля Чарльза ІІІ до Франції відклали через протести
16:00 24.03.2023 |
Візит короля Великобританії Чарльза ІІІ до Франції, запланований на 26-29 березня, відкладено, повідомив Єлисейський палац у п'ятницю, 24 березня.
"Таке рішення було ухвалене французьким і британським урядами після телефонної розмови між президентом Республіки і королем сьогодні вранці, щоб мати можливість прийняти Його Величність Короля Карла III в умовах, які відповідають нашим дружнім відносинам", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.
Там зазначається, що до такого кроку вдалися на тлі заклику французьких профспілок до проведення ще одного дня загальнонаціональних страйків і демонстрацій, який припадає на час візиту короля. У Єлисейському палаці наголосили, що у майбутньому візит Чарльза відбудеться якнайшвидше.
Король Чарльз ІІІ мав прибути з триденним візитом до Франції, а потім вирушити до Німеччини. За даними джерела Reuters у Букінгемському палаці, Чарльз поїде до ФРН в заплановані дати.
Відкладений візит британського монарха стане серйозним конфузом для президента Франції Еммануеля Макрона, який сподівався, що він стане символічним кроком у зусиллях двох країн перегорнути сторінку після років непростих відносин внаслідок Brexit, зауважує агентство.
Протести у Франції
Між тим кількість затриманих учасників протестів у Франції 23 березня сягнула 457 людей. Демонстрації у Парижі та Бордо супроводжувалися актами вандалізму. Так, у столиці Франції кілька сотень одягнених у чорне радикально налаштованих протестувальників розбивали вітрини банків, магазинів і точок громадського харчування, а також трощили вуличні меблі. У поліцейських кидали пляшки, петарди та каміння. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і атакували натовп кийками.
У Бордо, на півдні Франції, перед будівлею мерії розпалили багаття, внаслідок чого був пошкоджений вхід до колонади, повідомила речниця префектури. Загалом по країні внаслідок сутичок з демонстрантами 23 березня поранень зазнав 441 правоохоронець.
Суперечлива реформа
Раніше уряд Франції скористався статтею конституції, яка дозволяє провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо він витримає вотум недовіри. Днями йому вдалося успішно уникнути вотуму недовіри під час голосувань в парламенті, хоча в одному з них перевага на користь уряду склала лише дев'ять голосів.
Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.
Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і невиправдано жорсткою і закликають провести референдум на цю тему. Згідно з даними опитувань, проти змін, запропонованих урядом, виступають дві третини французів.
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