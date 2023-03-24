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АНАЛІТИКА

Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin йде з Росії

 

Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin вирішила передати всі свої магазини в Росії місцевому менеджменту.

Про це йдеться у заяві власника мережі групи ADEO.

"Після понад 18 років діяльності в Росії передача контролю на мережею Leroy Merlin місцевому менеджменту повинна зберегти робочі місця для 45 тис. співробітників компанії, а також забезпечити подальшу діяльність мережі на користь жителям", - заявили в компанії.

Зазначається, що процес виходу розпочато кілька місяців тому, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну ADEO призупинила все нові інвестиції в РФ.

"Угода буде схвалена відповідними органами у Росії. Протягом усього процесу пріоритет ADEO - діяти відповідально, поважаючи всіх співробітників", - додали в пресслужбі.

Мережа гіпермаркетів Leroy Merlin у Росії охоплює 111 магазинів у 65 містах країни.

Після початку пономасштабної війни Leroy Merlin запевнила своїх російських партнерів, що продовжить працювати в Росії. Компанія також зазначала, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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