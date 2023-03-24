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У Франції держслужбовцям заборонили використання розважальних застосунків, зокрема TikTok
15:41 24.03.2023 |
Уряд Франції у п'ятницю заборонив встановлювати і використовувати всі так звані розважальні застосунки на робочих телефонах 2,5 мільйона державних службовців.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.
Ця заборона стосується китайського застосунку TikTok, а також таких сервісів, як Netflix або Candy Crush, уточнили в міністерстві цифрових технологій.
Ці застосунки "не мають достатнього рівня кібербезпеки і захисту даних для використання на урядовому обладнанні", йдеться в заяві міністра державної служби Станісласа Геріні.
"Ця заборона застосовується без зволікань і в уніфікований спосіб", - заявив міністр.
Винятки будуть надаватися "для професійних потреб, таких як інституційна комунікація адміністрації".
"Уряд повинен захистити Францію від будь-якого можливого нападу на її безпеку і суверенітет", - додав міністр цифрових технологій Жан-Ноель Барро.
Зазначимо, що в останні тижні деякі європейські країни почали забороняти користуватись TikTok урядовцям і держслужбовцям із міркувань безпеки, а Єврокомісія дала відповідне розпорядження минулого місяця.
Напередодні профільні комітети обох палат парламенту Великої Британії - Палати громад і Палати лордів - у четвер ухвалили рішення заборонити використання китайського додатка TikTok із міркувань кібербезпеки.
Tiktok перебуває під посиленою увагою через питання безпеки й конфіденційності даних, оскільки є побоювання, що він може бути використаний для просування китайської пропаганди або збору даних про користувачів, що сам додаток категорично заперечує.
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