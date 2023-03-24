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У Люксембурзі повністю відшкодовуватимуть витрати на контрацепцію
09:57 24.03.2023 |
З 1 квітня 2023 року жителі Люксембургу матимуть можливість отримувати повну компенсацію на вартість усіх контрацептивів за винятком презервативів.
Про це, як пише "Європейська правда", оголосило міністерство здоров'я країни.
На компенсацію можуть претендувати всі люксембуржці без вікових обмежень. Крім того, в екстрених випадках - наприклад приймання придбаної в аптеці "ранкової" протизаплідної таблетки - для відшкодування витрат не потрібен рецепт лікаря.
Повне відшкодування також поширюється на чоловічу вазектомію та жіночу стерилізацію.
Водночас на презервативи компенсацію не поширили, оскільки вони й так доступні безоплатно в багатьох місцях країни завдяки програмі боротьби з ВІЛ, яку започаткували люксембурзький уряд і Червоний Хрест.
Рішення про безкоштовну контрацепцію було ухвалене в межах коаліційної угоди уряду Люксембургу.
Як прокоментувала віцепрем'єр-міністерка й очільниця міністерства здоров'я Люксембургу Полетт Ленарт, рішення дасть кожному жителю країни "засоби планування сім'ї, що відповідають його ситуації, а також доступ до безпечних, ефективних і якісних медичних послуг та основних лікарських засобів".
За даними Європейського атласу контрацептивів, Люксембург посідає четверте місце на континенті за доступністю засобів планування сім'ї після Британії, Франції та Бельгії.
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