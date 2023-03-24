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Казахстан посилить контроль за реекспортом товарів у РФ, аби не було обходу санкцій - FT
09:49 24.03.2023 |
Казахстан збирається посилити контроль за реекспортом товарів у Росію, щоб не допустити обходу західних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
З 1 квітня в країні запрацює система митного відстеження - новий онлайн-інструмент, що дозволить в режимі реального часу відстежувати весь ланцюжок переміщення товарів від кордону до кордону.
"Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за торгівлею з партнерами", - сказав неназваний казахстанський високопосадовець.
Зазначається, що в 2022 році спостерігалося зростання експорту до РФ на 25% в порівнянні з попереднім роком. Зокрема, виріс експорт побутової електроніки, такої як пральні машини.
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