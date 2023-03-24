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Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
09:41 24.03.2023 |
Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке під час візиту до Кишинева в четвер оголосив про виділення першого траншу програми підтримки Молдови на 100 мільйонів євро в розмірі 25 мільйонів євро.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію IPN.
Про виділення коштів румунський прем'єр оголосив за підсумками переговорів з президенткою Молдови Маєю Санду.
Чуке заявив, що уряд Румунії підтверджує свою безумовну підтримку Молдові на її європейському шляху, а також у зміцненні економіки та підтримці стабільності і безпеки перед обличчям викликів у регіоні.
"Румунія завжди буде підтримувати Республіку Молдова, незалежно від того, наскільки складними є питання безпеки в регіоні", - заявив прем'єр Румунії.
Програма технічної та фінансової допомоги на 100 мільйонів євро вперше була погоджена між Румунією і Молдовою ще у 2010 році, та через економічну кризу й проблеми з корупцією в Молдові втілення програми відкладалось.
Міжурядову угоду про імплементацію програми було підписано лише в січні 2022 року, а у квітні того ж року її схвалив парламент Румунії.
Раніше в четвер президент Румунії Клаус Йоганніс, що бере участь у засіданні Європейської ради, оголосив, що Молдова отримає додаткову допомогу від Європейського Союзу. За даними ЗМІ, ЄС планує придбати Молдові радар для моніторингу повітряного простору.
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