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Франція може витіснити Росію з будівництва АЕС в Угорщині – ЗМІ
09:31 24.03.2023 |
Угорщина почала переговори із Францією про збільшення її участі в проєкті розширення угорської атомної електростанції "Пакш", який зараз практично повністю реалізується російською державною компанією "Росатом".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.
Проєкт "Пакш ІІ" - розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро - здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту.
Французький державний виробник ядерних реакторів Framatome зараз є субпідрядником "Росатома" в Угорщині, якому доручено поставити системи управління для станції разом із німецькою компанією Siemens.
За даними співрозмовників Financial Times, в останні тижні Будапешт почав перегляд участі Росії в проєкті "Пакш ІІ". Серед іншого, це питання порушувалось під час вечері лідерів Франції та Угорщини - Емманюеля Макрона й Віктора Орбана - минулого тижня.
Угорщина поки не готова повністю відмовитися від "Пакш ІІ" й замінити російську конструкцію реактора на іншу, оскільки процес затвердження нового проєкту АЕС може тривати роками.
Але, стверджують спірозмовники FT, чим довше триває війна в Україні й режим санкцій проти РФ, тим більшою стає ймовірність того, що російську участь у проєкті, можливо, доведеться повністю припинити. Водночас незрозуміло, чи йдеться про повну заміну "Росатома" іншою компанією-партнером, чи про будівництво абсолютно нової АЕС.
"Пакш" - єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.
Як відомо, Угорщина виступає проти будь-який санкцій проти Росії у сфері атомної енергетики.
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