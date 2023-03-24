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Міністр оборони нейтральної Швейцарії вперше взяла участь у засіданні найвищого органу НАТО
09:24 24.03.2023 |
Міністерка оборони Швейцарії вперше в історії взяла участь у засіданні Північноатлантичної ради - найвищого політичного органу, який ухвалює рішення у НАТО.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Альянсу.
Керівниця швейцарського департаменту оборони, цивільного захисту і спорту Віола Амгерд відвідала штаб-квартиру НАТО в середу, 22 березня. Вона провела розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також мала зустріч із послами НАТО.
Її присутність на засіданні Північноатлантичної ради стала першою в історії участю швейцарського міністра оборони у цьому форматі.
На зустрічі генсек НАТО підкреслив, що нейтралітет Швейцарії не перешкоджає співпраці країни з Альянсом, та привітав прагнення Берна ще більше поглиблювати її, зауважили у пресслужбі.
Столтенберг також подякував Швейцарії за її гуманітарну підтримку України, в тому числі в рамках Пакета комплексної допомоги НАТО.
Він закликав швейцарський уряд переглянути свою позицію щодо заборони реекспорту зброї і боєприпасів швейцарського виробництва до України. Столтенберг підкреслив, що позиція Швейцарії не дає членам Альянсу можливості надавати більше підтримки Києву.
Генсек НАТО пояснив, що члени і партнери Альянсу допомагають Україні користуватися своїм правом на самооборону згідно зі Статутом ООН.
Як відомо, Швейцарію критикують на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України. Німеччина, Данія та Іспанія зверталися за дозволом про передачу озброєнь до Берна, та отримали відмову.
Попри міжнародний тиск, цього тижня парламент Швейцарії призупинив розгляд питання реекспорту зброї до наступного року.
Нещодавно уряд Швейцарії також підтвердив, що не змінюватиме свою давню політику, яка забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.
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