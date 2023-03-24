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Норвегія профінансує виплати для ще 50 тисяч внутрішніх переселенців в Україні
09:20 24.03.2023 |
Міністерство соціальної політики України та представництво Норвезької ради у справах біженців підписали додаткові домовленості до Меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги внутрішнім переселенцям.
Як повідомляє пресслужба Мінсоціполітики, завдяки цьому протягом 2023 року з використанням платформи "єДопомога" додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 000 громадян України, які подали заявку у 2022 році.
Під час зустрічі міністра соціальної політики Оксани Жолнович з головою представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC) Роберто Віла-Сексто також обговорювалися питання подальшої взаємодії та залучення експертів представництва до нових проєктів у соціальній сфері України.
Як повідомлялося, у лютому Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон ($7,4 млрд).
Програма підтримки для України включатиме військову підтримку, гуманітарну допомогу, фінансування для підтримки цивільної інфраструктури та найважливіших суспільних функцій, а також фінансування для підтримки відбудови українського суспільства, коли це стане можливим.
У 2023 році 7,5 мільярда норвезьких крон буде виділено на цивільну підтримку, а 7,5 мільярда норвезьких крон буде використано на військову підтримку. Надалі розподіл коштів переглядатиметься щорічно.
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