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АНАЛІТИКА

Норвегія профінансує виплати для ще 50 тисяч внутрішніх переселенців в Україні

 

Міністерство соціальної політики України та представництво Норвезької ради у справах біженців підписали додаткові домовленості до Меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги внутрішнім переселенцям.

Як повідомляє пресслужба Мінсоціполітики, завдяки цьому протягом 2023 року з використанням платформи "єДопомога" додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 000 громадян України, які подали заявку у 2022 році.

Під час зустрічі міністра соціальної політики Оксани Жолнович з головою представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC) Роберто Віла-Сексто також обговорювалися питання подальшої взаємодії та залучення експертів представництва до нових проєктів у соціальній сфері України.

Як повідомлялося, у лютому Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон ($7,4 млрд).

Програма підтримки для України включатиме військову підтримку, гуманітарну допомогу, фінансування для підтримки цивільної інфраструктури та найважливіших суспільних функцій, а також фінансування для підтримки відбудови українського суспільства, коли це стане можливим.

У 2023 році 7,5 мільярда норвезьких крон буде виділено на цивільну підтримку, а 7,5 мільярда норвезьких крон буде використано на військову підтримку. Надалі розподіл коштів переглядатиметься щорічно.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Норвегія
 

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