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Європейська рада підтримала обмеження цін на нафту з РФ і посилення санкцій
23:06 23.03.2023 |
Лідери держав-членів Європейського Союзу в четвер погодились продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом обмеження цін на нафту, аби покарати її за повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це йдеться у висновках саміту ЄС щодо України, які цитує "Європейська правда".
Як зазначається в документі, Європейський Союз підтримує подальше збереження й посилення колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, а також продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом з партнерами.
"Європейська Рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективної імплементації санкцій на європейському та національному рівнях і твердо зобов'язується ефективно запобігати і протидіяти їх обходу в третіх країнах і з боку третіх країн",п - підкреслили лідери ЄС.
Крім того, Європейська рада пропонує Раді ЄС та Європейській комісії посилити необхідні інструменти правозастосування та розробити разом з державами-членами повністю скоординований підхід з цією метою.
"Європейський Союз посилить свою роботу з партнерами з метою протидії неправдивим російським наративам та дезінформації про війну", - зазначається у висновках.
Також, як повідомлялось, Європейська рада за підсумками зустрічі в четвер засудила агресію Росії проти України, а також військову допомогу, яку російській стороні надають інші держави.
Нагадаємо, у лютому 2023 року доходи Росії від експорту нафти обвалилися до мінімальних показників за рік, схоже, внаслідок запровадженої країнами Заходу граничної ціни.
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